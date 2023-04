Manchester Unitedi raudvara pikendas klubiga lepingut

2014. aastal Unitediga liitunud Shaw uus leping kestab 2027. aasta suveni. "Üheksa aastat tagasi liitusin selle hämmastava klubiga ja olen väga rõõmus, et saan siin edasi mängida. Olen Manchesteris veedetud aastate jooksul tohutult kasvanud nii inimesena kui ka mängijana ning tean väga hästi, mida on vaja, et sellises klubis edukas olla," rääkis Shaw Unitedi kodulehele.

"Oleme juba sel hooajal olnud edukad, kuid tahame palju enamat. Siin on suur võimalus luua midagi erilist ja ma annan endast kõik, et sellest osa saada," lisas Shaw.

Shaw on Manchester Unitedi eest väljakule pääsenud 249 mängus ja löönud neli väravat. 2018/19 hooajal pälvis ta Sir Matt Busby auhinna ehk klubi hooaja parima mängija tiitli.