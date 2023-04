Neidude U-19 koondist ootab ees EM-valikturniir Walesis

Koondis reisib 5. aprillil Walesi, kus neid ootab ees kaks kohtumist. Turniiri esimeses mängus minnakse 7. aprillil kell 14.00 vastamisi Kasahstaniga, Walesiga kohtutakse 10. aprillil kell 14.00.

"Meie eesmärk on turniiril keskenduda enda tugevustele. Kui me kontrollime võimalikult hästi nii mängulisi kui mentaalseid tegevusi, võiksid ka tulemused olla positiivsed," rääkis koondise peatreener Taavi Midenbritt.

"Kasahstan on meiega samal tasemel võistkond. Wales on tugevam vastane, kuid kindlasti on ka neid võimalik võita. Selleks peame edukalt enda kontrolli all hoidma need mängumomendid, mille toel neid võita tahame," lisas peatreener. "Värske ülevaate saame vastastest, kui nad omavahel Walesis kohtuvad. Selle põhjal saame teha ka täpsema analüüsi."

Eesti koondis mängib B-tugevusgrupis. Alagrupi võitja tõuseb 2023/24. aasta võistlussarja esimeseks ringiks A-tugevusgruppi, teine ja kolmas koht võistkond jätkavad samal tasemel.

Neidude U19 koondise koosseis:

Väravavahid

Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 7/0

Ksenija Jerofejeva (22.08.2005) – Saku Sporting 1/0

Kaitsjad

Marta Liisa Staalfeldt (02.12.2004) – JK Tabasalu 17/1

Gabriela Busch (06.10.2004) – Tallinna FC Flora 13/0

Kaisa Triin Arike (28.08.2005) – Tallinna FC Flora 7/0

Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 6/0

Grete Kraus (14.12.2005) – Tartu JK Tammeka 2/0

Anna Semjonova (02.11.2004) – JK Tallinna Kalev 1/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Saku Sporting 17/2

Kristina Teern (13.11.2004) – Tallinna FC Flora 16/7

Simona Põlismäe (08.02.2004) – Tallinna FC Flora 13/0

Katrin Kirpu (09.10.2004) – HJK (FIN) 6/2

Kaili Lilles (20.06.2005) – Tallinna FC Flora 6/1

Kirkeliis Lillemets (07.12.2005) – Tartu JK Tammeka 6/1

Marie Kiivit (31.12.2005) – Tartu JK Tammeka 6/0

Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora 6/0

Natali Sigijane (13.05.2005) – JK Tabasalu 5/1

Sandra Tarlap (16.06.2005) - Saku Sporting 2/0

Elisabet Polstjanova (01.03.2005) – Viimsi JK 1/0

Liselle Palts (02.12.2005) – Tallinna FC Flora 0/0

Peatreener: Taavi Midenbritt

Abitreener: Kätlin Hein

Väravavahtide treener: Kalmer Klettenberg

Füsioterapeudid: Maarit Junolainen, Leila Ilisson

Mänedžer: Raili-Raine Ellermaa

Võistkonna esindaja: Alex-Sander Puhm