Kõrgliigast väljakukkumise äärele jõudnud Espanyol vahetas treenerit

Hispaania jalgpalli kõrgliigaklubi Espanyol teatas teisipäeval, et on palganud uueks peatreeneriks endise mängija Luis Garcia.

Espanyoli pettumustvalmistav hooaeg Hispaania kõrgliigas sai nädalavahetusel jätku, kui meeskond pidi tunnistama Girona 2:1 paremust. Espanyoli jaoks oli see neljas järjestikune kaotus ning klubi on pärast 27 mängu liigas 18. kohal.

Esmaspäeval loobus Espanyol senise peatreeneri Diego Martinezi teenetest. Klubi teatas teisipäeval, et on leidnud asenduse Luis Garcia näol, kes mängis klubi eest aastatel 2005-2011. Garcia lõi Espanyoli eest 220 mängus 47 väravat ja on pärast pika mängijakarjääri lõppu olnud noortetreener klubis CF Damm.

Peatreenerist loobus ka Valladolidi meeskond, kes kaotas pühapäeval Madridi Realile 0:6. Hispaania jalgpalli kõrgliigas on sel hooajal lahti lastud koguni üheksa peatreenerit.

LaLiga hooaja edetabelis hoiab kindlat esikohta Barcelona, kes on 27 mänguga kogunud 71 punkti. 12 punkti kaugusel on Madridi Real, kolmandal kohal on 54 punktiga Madridi Atletico ja neljandal kohal on Real Sociedad 48 punktiga. Viimasel kohal on Elche 13 punktiga, eelviimane on Almeria 27 punktiga.