Joonas Tamm ja FCSB võtsid liigas vajaliku võidu

Sepsi pääses juhtima kuuendal minutil, kui FCSB keskkaitsja Risto Radunovic lõi omavärava. Šokk-stardi järel seadis kaks minutit hiljem viigiseisu jalule Andrea Compagno. 18. minutil tõi FCSB-le eduseisu Florinel Coman, kusjuures väravasöödu andis varem patustanud Radunovic, vahendab Soccernet.ee.

Rumeenia kõrgliigas tehakse tabel kahe ringi järel kaheks. Lõpus mängib esikuuik omavahel kaks ringi, viimased kümme klubi mängivad ühe ringi. Meeskondade punktisummad jagati põhihooaja järel kahega.

Poolitamise järel on mängitud kaks vooru, Constanta Farul on 36 punktiga esikohal, teine on CFR Fluj 34 punktiga ja FCSB on 33 punktiga kolmandal real. Sepsi OSK on 21 punktiga kuues, esikolmikust ja ühtlasi ka eurokohast lahutab neid 12 silma. Rapid hoiab 28 punktiga viiendat kohta, esikolmikust lahutab neid viis silma.

Mattias Käit kuulus algkoosseisu, kui tema koduklubi Bukaresti Rapid mängis Rumeenia kõrgliigas 1:1 viiki liidermeeskonna Constanta Faruliga. Brent Lepistu tööandja Mioveni kaotas 0:1 Targoviste Chindiale.