Neidude U-17 koondis kohtub finaalturniirile pääsenud Poolaga

Neidude U17 koondis alustab teekonda Poola teisipäeval, 4. aprillil. Poola eakaaslastega kohtutakse maavõistlusmängudes 5. ja 8. aprillil, mõlema kohtumise avavile kõlab kell 13.00, vahendab jalgpall.ee.

Poola näol on Eesti neidude jaoks tegu tuttava vastasega: viimati kohtuti märtsikuus toimunud valikturniiril, kus vastane teenis 2:0 võidu ning kindlustas alagrupi liidrina koha maikuisele finaalturniirile.

Eesti neidude jaoks on kohtumised Poolaga viimased ametlikud mängud enne 14.–26. maini toimuvat kodust EM-finaalturniiri. Neidude U17 koondise peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva sõnul on senine ettevalmistus finaalturniiriks olnud edukas.

"Praegu oleme paremas seisus kui olime enne valikmänge – vormi poolest peaksime üsna oma maksimumi lähedal olema. Finaalturniir on kuu aja pärast ning ütleksin, et oleme praegu päris heas kohas: mängijad on saanud palju mängida, ka klubide eest, seega võimekus kõrgel tasemel toimetada peaks olema kindlasti parem kui märtsis," ütles peatreener.

Ševoldajeva lisas, et noorte poolataride näol on tegemist väga tehnilise ja jõulise vastasega. "Poola pakub meile väga head füüsilist ja kiiret mängu. Nad on meile andnud mitmeid häid õppetunde just üks-ühele duellides. Poola on kaitsefaasis väga tugev, samas on nad ka rünnakutel küllaltki loovad. Ühelt poolelt soovime muidugi neid võita, aga seejuures saame me headelt vastastelt alati midagi õppida," sõnas peatreener.

Sel korral ei saa erinevatel põhjustel koondist esindada Mirtel Kalamees ja Minna-Brit Jõelaid, vigastustega on eemal ka Egle-Elise Kurg ja Vanessa Grutop. Koondise juurde on naasnud aga Marta Panova ja Carola Erik.

Neidude U-17 koondise koosseis:

Väravavahid

Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 16/0

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – Tallinna FC Flora 7/0

Kaitsjad

Anna Mariin Juksar (02.06.2006) – Saku Sporting 21/0

Viktoria Toding (28.09.2006) – Tallinna FC Flora 17/0

Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 15/0

Anni Iiris Ilisson (14.02.2007) – JK Tabasalu 14/0

Liisi Karilaid (22.09.2006) – JK Tabasalu 14/0

Dajana Smirnova (21.03.2007) – Tallinna FC Flora 7/0

Karola Purgats (06.04.2006) – Tallinna FC Flora 6/1

Ranele Valk (28.07.2007) – Viimsi JK 5/0

Katriin Rodi (21.08.2007) – Tartu JK Tammeka 1/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Jane Mirjam (28.07.2006) – Pärnu JK Vaprus ja Viljandi JK Tulevik ÜN 22/3

Mia-Lisette Sarapik (15.10.2006) – JK Tabasalu 22/1

Aleksandra Kelli (11.08.2006) – Tartu JK Tammeka 19/8

Kätrin Välba (17.08.2006) – Viimsi JK 15/1

Elisabeth Õispuu (19.11.2007) – Tallinna FC Flora 15/1

Kristina Borotõnskaja (24.08.2007) – Tallinna FC Flora 8/1

Marta Panova (27.03.2007) – Tallinna FC Flora 5/0

Carola Erik (13.07.2006) – Tartu JK Tammeka 4/1

Diana Salamatova (16.02.2007) – JK Tallinna Kalev 4/0

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva

Abitreener: Reivo Vinter

Kehalise ettevalmistuse treener: Maria Sootak

Väravavahtide treener: Mattias Traublum

Füsioterapeudid: Anette Rõõmussaar, Riina Riisik

Mänedžer: Merily Toom