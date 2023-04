Everton pääses viimase minuti kauglöögi abil viigiga

Kui mängu esimesel poolajal märkimisväärseid sündmusi oli vähe, siis teine poolaeg kostitas vaatajaid nii mõnegagi. 58. minutil tegi Tottenhami tähtmängija Harry Kane agressiivse vea, mis ei sobinud Evertoni Abdoulaye Doucoure'ile, kes pärast paari tõuget käega Kane'ile näkku lõi. Everton jäi arvulisse vähemusse.

Kümme minutit hiljem tehti Tottenhami Cristian Romerole karistusalas viga ning järgnevas penaltilöögis lõi Kane mängu esimese värava. Tottenham hoidis eduseisu kuni 88. minutini, mil Lucas Moura ohtliku vea tõttu punase kaardi sai. Kõigest kaks minutit hiljem sooritas Evertoni Michael Keane peatamatu kauglöögi, mis viigistas kohtumise ja päästis Evertonile viigipunkti.

Tottenham püsis viigiga liigatabelis 50 punktiga neljandal kohal. Nii kolmandal kohal asetsev Newcastle kui ka viiendal kohal asetsev Manchester United on hooaja vältel kogunud 50 punkti, kuid Tottenham on mõlemast kaks mängu enam mänginud. Liigatabeli tipus on 72 punktiga Arsenal, teine on 64 punktiga Manchester City.

Premier League'i viimased kolm kohta kuuluvad Leedsile (26 punkti), Leicesterile (25 punkti) ja Southamptonile (23 punkti).