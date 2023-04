Kullamäe panustas koduklubi võidus 15 punktiga

Klaipeda jaoks sai mäng koleda alguse, kui noor ääremängija Nojus Mineikis 20 sekundit pärast kohtumise algust vigastusega välja pidi minema. Kuigi Klaipeda pidas mängu alguses hästi, saavutas Lietkabelis avaveerandi lõpuks 31:19 eduseisu. Lietkabelise hea hoog ei lõppenud ka teisel veerandajal ning poolajale mindi juba 53:36 eduseisul.

Teise poolajal alguses lihvis Klaipeda vahe väiksemaks, kuid Lietkabelis vastas ka nendele ponnistustele omapoolse vahespurdiga, mis pikendas eduseisu 20-punktiliseks. Kullamäe koduklubi juhtis viimasele veerandile vastu minnes 67:53 ning ei võtnud jalga pedaalilt, lõpetades mängu 86:73 võiduga.

Võitjate poolt oli resultatiivseim Jamel Morris, kes lõpetas mängu 26 punktiga. Kristian Kullamäe oli platsil 27 ja pool minutit ning viskas selle ajaga 15 punkti, haars kuus lauapalli ja jagas kaks resultatiivset söötu. Kaotajate parim oli Austin Wiley 26 punkti ja 12 lauapalliga.

Panevežyse Lietkabelis on pärast 25 mängu liigatabelis 16 võiduga neljas. Esikohal asetseb Kaunase Žalgiris, kes on võitnud 21 mängu, teisel kohal on Vilniuse Rytas 20 võiduga, Lietkabelist on ühe võiduga ees BC Wolves.