Gert Gordejev murdis Portugali MM-etapil käe

Nädalavahetus algas laupäeval kvalifikatsioonidega. Gordejev ja van de Wiel said esimese grupi ajasõidus kirja seitsmenda ringiaja. Nende ees näitasid kuuendat aega lätlased Daniels ja Bruno Lielbardis. Kvalifikatsioonisõidus tulid Gordejev ja van de Wiel kaheksandale kohale ja see tähendas, et pühapäevastes põhisõitudes tuli startida taas teisest reast, kirjutab msport.ee.

Pühapäeval toimunud esimene võistlussõit lõppes Eesti korvipaarile väga varakult, sest Gordejev vigastas kohe sõidu alguses kätt ja sellega oligi nädalavahetus lõppenud. Avasõidu võitsid Marvin Vanluchene ja Nicolas Musset (Belgia/Prantsusmaa), teisena lõpetasid Koen Hermans ning Ben van den Bogaart (Holland) ja kolmandana Etienne Bax koos Ondrej Cermakiga (Holland/Tsehhi). Teises sõidus olid kaks esimest korvipaari samad. Kolmanda koha teenisid Justin Keuben ja Dion Rietman (Holland).

Etapi kokkuvõttes tulid 50 punktiga esikohale Vanluchene ja Musset, teise koha said 44 punktiga Hermans ja van den Bogaart ning kolmanda koha 36 punktiga Brett Wilkinson ja Joe MIllard (Suurbritannia). Kahe etapi järel on sarja liidrid maksimaalse 100 punktiga Vanluchene ja Musset. Teisel kohal on 78 punktiga Wilkinson ja Millard ning kolmandal kohal 66 punktiga Hermans ja van den Bogaart. Gordejev ja van de Wiel on kaheksa punktiga 22. kohal.