Kahekordne slämmivõitja otsustas liiva- ja muruhooaja vahele jätta

Endine maailma esireket Garbine Muguruza andis sotsiaalmeedias teada, et teeb tennisest pikema pausi ning jätab vahele nii liival kui murul peetavad turniirid.

See tähendab, et 29-aastane hispaanlanna ei tee tänavu kindlasti kaasa Prantsusmaa lahtistel ja Wimbledoni slämmiturniiridel, kus ta võidutses vastavalt 2016. ja 2017. aastal.

"Perekonna ja sõpradega veedetud aeg on olnud imeline, tervislik ja seega pikendan seda perioodi suveni. Seetõttu jätan liiva- ja muruhooaja vahele," kirjutas Muguruza esmaspäeval.

Muguruza on tänavu väljakul käinud ainult neljas matšis ja need kõik kaotanud. Seetõttu on kümnel korral WTA turniirivõidu saavutanud hispaanlanna maailma edetabelis langenud 132. reale.