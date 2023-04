Eesti treener asus juhendama maailma esisajasse kuuluvat paarismängijat

USA-s õppinud ja praegu seal treenerina töötav Eesti tennisist Markus Kerner hakkab juhendama ameeriklast Hunter Reese'i, kes on maailma paarismängu edetabelis 88. kohal.

Kerner on USA-s treenerina tegutsenud viis aastat, kuid nüüd pääseb ka suurele profituurile. Veebruari algul oli Dallases ATP 250 kategooria turniir, kus Reese tegi kaasa ja seal sai Kerner temaga kokku, sest tunneb mängijat juba ülikooliajast, kirjutab tennisnet.ee.

"Reese on pikka aega pendeldanud edetabelis 70. ja 100. koha vahel, nüüd ta tahaks meie koostöö abil pääseda 40-50 parema sekka. Seda sammu pole kerge teha, sest liikuda teises sajas 50 kohta ülespoole on märksa lihtsam, kui esisajas 20-30 kohta tõusta," ütles Kerner.

30-aastane Reese on korra jõudnud paarismängus ATP turniiri finaali Los Caboses (2021), slämmiturniiril on tema parim tulemus kolmandasse ringi jõudmine sama aasta US Openil.