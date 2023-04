Rosenthal mängis Ventspilsi vastu jalaluumurruga

Tartu sai veerandfinaalseeria otsustavas kohtumises kodus BK Ventspilsist jagu 92:69 ja võitis seeria mängudega 2:1.

"Laupäevase kodumängu järel oli kõigil emotsioon laes, sest tagati koht Eesti-Läti liiga finaalturniirile, aga... paraku pidi meie kapten Märt Rosenthal mängu järel käima EMO-s, kus sai teada, et mängu eelsel soojendusel jalalabast läbi käinud krõks oli tegelikult väsimusmurd. See tähendab, et Märt pani kõik laupäevased 27 minutit ja 15 sekundit Ventspilsi vastu katkise jalaluuga. See võtab sõnatuks. Väga kõva sooritus, Märt!" teatas klubi sotsiaalmeedias. "Selle hooaja jooksul me platsil enam ilmselt Märdiga arvestada ei saa. Seda näitab täpselt samasugusest vigastusest taastuva Kaspar Kuusmaa paranemise tempo. Aga pingilt annab kapten Märt kindlasti oma panuse meeskonna võitlusvaimu ja ühtsusesse."

Eesti-Läti liiga finaalturniir peetakse 7. ja 8. aprilli. Tartu poolfinaalivastase selgitavad Ukraina klubi BC Prometei ja Viimsi/Sportland, nende seerias on seis 1:1, võitja selgub esmaspäeva õhtul Riias.