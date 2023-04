PSG jäi kodus Lyonile alla

Kohtumise ainsa värava lõi Bradley Barcola 56. minutil.

"Olen pettunud ja vihane, sest andsime nii palju võimalusi käest," pahandas PSG peatreener Christophe Galtier.

"Me ei järgi plaani, me ei anna endast kõike. Kindlasti pole tiitel veel kindlustatud," lisas kaitsja Danilo Pereira.

Nii Meistrite liigas kui Prantsusmaa karikavõistlustel konkurentsist välja langenud PSG-l ongi võimalik sel hooajal vaid meistriliiga karikat püüda. 29 mängust on võidetud 21, lisaks on kirjas kolm viiki ja viis kaotust ning kogutud on 66 punkti.

Teisel kohal paiknev Lens ja kolmandal positsioonil olev Marseille jäävad mõlemad maha kuue punktiga. Lyon on 44 punktiga liigatabelis üheksas.

Tulemused:

Pariisi Saint-Germain – Lyon 0:1 (0:0)

Monaco – Strasbourg 4:3 (1:2)

Angers – Nice 1:1 (1:1)

Brest – Toulouse 3:1 (1:1)

Clermont – AC Ajaccio 2:1 (0:1)

Nantes – Reims 0:3 (0:2)

Lille – Lorient 3:1 (1:0)