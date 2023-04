Bratka ja Champagne Basket püüavad kõrget asetust

Euroopas on Eesti naiskorvpalluritest pärast lõppenud nädalat konkurentsi jäänud veel vaid Maaja Bratka, kelle koduklubi Champagne Basket on üks voor enne Prantsusmaa esiliiga põhiturniiri lõppu võitlemas tabelis kolmanda play-off'i asetuse nimel. Islandil lõpetasid Greeta Üprus ja Reykjaviki IR meistriliigahooaja kahe võiduga, kuid viimasest kohast see neid kahjuks ei päästnud.