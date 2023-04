Igonen ja Podbeskidzie jätkavad jahti kõrgliigapiletile

Eesti koondise väravavaht tegi tavapäraselt kaasa kogu kohtumise. Tema meeskond jäi koduväljakul kaks korda kaotusseisu, aga leidis mõlemal korral vastuse ning teenis välja 2:2 viigipunkti, vahendab Soccernet.ee.

Podbeskidzie jättis küll kasutamata võimaluse tõusta üleminekumängude lävepakule, aga viigist piisas, et Stal enda selja taga hoida ning sihitava kuuenda tabelireaga vahe kahe punkti peal hoida. Hooaja lõpuni on veel üheksa vooru, nii et muutuda võib veel palju.

Vlasi Sinjavski vahetati 59. minutil väljakule, kuid Slovackol ei õnnestunud Bohemiansi vastu võõrsil 0:1 kaotusseisu muuta. Slovacko jätkab Tšehhi kõrgliigas viiendal tabelireal, lubades Bohemiansi endast kolme punkti kaugusele.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.