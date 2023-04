Leicester City ja Brendan Rodgersi teed läksid lahku

2016. aastal kõigile ootamatult Inglismaa meistriks kroonitud Leicester pole pea kaks kuud võidurõõmu tundnud. Kõigi sarjade peale on nad viimasest seitsmest mängust kaotanud kuus, laupäeval alistuti Crystal Palace'ile 1:2.

"Käimasoleva hooaja esitused ja tulemused on jäänud meie ühistele eesmärkidele alla," kommenteeris Leicesteri juhatuse esimees Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

"Usume, et järjepidevus ja stabiilsus on meie kursi parandamise võtmekohaks. Kahjuks ei ole aga soovitud paranemisest saavutatud ja kui hooaja lõpuni on jäänud kümme mängu, on juhatus sunnitud meie Premier League'i koha kaitsmiseks võtma kasutusele alternatiivsed meetmed."

Leicester City jätkab hetkel 20 klubi konkurentsis 19. kohal ehk üheksa hooaja järel ähvardab klubi kõrgliigast väljalangemine.

Rodgers asus meeskonna peatreeneri toolile 2019. aasta veebruaris ja tüüris hoolealused 2021. aastal Inglismaa karikavõitjaks. Eelnevalt oli tal edukas hooaeg Glasgow Celticu eesotsas, kelle viis kaks korda Šotimaa meistriks. Veel enne seda juhendas põhja-iirlane kolm aastat Liverpooli.