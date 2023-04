Petrõkina tahab järgmisel hooajal ametlikult ületada 200 punkti piiri

Esimese Eesti iluuisutajana maailmameistrivõistlustel esikümnesse jõudnud Petrõkina püstitas Jaapanis lühikavas uue rekordi, vabakavas jäi tal oma rekordist napid kolm punkti puudu.

"Suures plaanis olen enda kavadega rahul," lausus Petrõkina ERR-ile. "Tulin koju ja praegu vaatasin, kuidas ma sõitsin. Seal olid emotsioonid natukene liiga suured ja praegu olen juba rahulikum. Ma sain lühikavaga päris hästi hakkama. Tegime suurt tööd, mis kandis vilja."

Eesti naisüksiksõitjatele järgmiseks MM-iks kaks kohta välja uisutanud Petrõkina ütles, et sai kuumas grupis vabakava sõitmisest ülikõva kogemuse. Ta lisas, et järgmise suurvõistluse eel peab ta pingete talumiseks nii vaimu kui füüsisega veelgi rohkem tööd tegema. Jaapanis sõitudele kaasa elanud meeletult suur publik mõjus talle vaid positiivselt.

"See, et seal oli nii suur publik, mulle nii meeldis. Ma ei tea, kuidas ma hakkan nüüd väikse publiku peale uisutama, sest see annab nii palju energiat. Mulle lihtsalt meeldib ennast näidata ja uisutada, kui minu peale vaatab 20 000 inimest. See on minu jaoks väga oluline."



MM-il viis ta oma kahe kava rekordi 193,49 punkti peale. Väiksematel võistlustel ületas ta sel hooajal ka 200 punkti piiri, kuid need polnud rahvusvahelise uisuliidu kõrgema kraadiga võistlused, kus tulemused lähevad ka ISU rekordina arvesse.

"Tahan näidata järgmisel hooajal juba punktisummat rohkem kui 200. See on minu selline väike eesmärk, mida ma sain teha Eesti meistrivõistlustel ja nüüd proovin teha ka suurtel võistlustel," lausus Petrõkina.

18-aastane Eesti iluuisutmise esinumber õpib Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 12. klassis ja lähikuudel on treeningute kõrval suur rõhk just õpingutel. Kui palju eksameid veel ees on, et gümnaasium lõpetada? "Tuleb kolm eksamit, et eesti keele, matemaatika ja inglise keele eksam," vastas ta.

Ja on sul ka ideed, mis sa pärast gümnaasiumi lõpetamist teed? "Kogu aeg mõtlen sellest, aga siiamaani sada protsenti veel ei tea mis teen. Arvan, et kui lõpetan kooli, siis vaatan, kuidas läheb."

Tiitlivõistlustel välja sõidetud Eesti iluuisutajate läbi aegade parimate tulemuste, Euroopa meistrivõistluste kuuenda ja maailmameistrivõistluste üheksada koha eest teenis Niina Eesti Olümpiakomiteelt aastaks B-taseme toetuse. See tähendab igakuist 1600-eurost sportlase ja 1650-eurost ettevalmistustoetust.

"See toetus annab võimalust saada rohkem erinevaid trenne. Näiteks erinevaid tantsutrenne või mingit arstiabi, mis on vaja, kui ma hakkan hüppama neid ultrahüppeid - raskemaid," lausus Petrõkina. "Ma olen väga tänulik. Hakkan töötama edasi. See toetus muidugi aitab."



Kuidas muutuvad uueks hooajaks kavad, muusikad, kostüümid, kes väliskoreograafidest aitab? "Need on tähtsad otsused, mis tuleb Eesti meistril lähinädalatel koos treeneriga vastu võtta, et liikuda uute ideedega järgmisse hooaega."