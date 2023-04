Eesti naiste esiliiga võitjaks krooniti suurfavoriidi üle mänginud TÜ

Lauavõitluse 52-36 võitnud Tartu surus läbi hooaja keskmiselt üle 80 punkti visanud Audentese kaitsega maha, kui avapoolajal viskas põhiturniiri võitja vaid 18 silma. Kolmanda perioodi lõpuks tuli Audentes korraks seisul 37:37 viigini, aga sealt edasi mängisid tartlannad lõpu taas paremini, vahendab Basket.ee.

Tartu naiskond toetus kolmele liidrile, kui kohtumise MVP Triiny Käämer viskas 19 punkti ja hankis kümme lauapalli, kogu turniiri kõige väärtuslikumaks hinnatud Mirjam Nikolai tõi 17 silma ja seitse lauapalli ning Simona Bartkova kogus küll vaid neli silma, aga hankis lausa 24 lauapalli (neist 11 ründelauast).

Audentese resultatiivseim oli 14 punkti visanud Kati Rausberg, kes hinnati ka naiskonna kõige väärtuslikumaks mängijaks. Mailian Elisabeth Matsina ja Tatjana Drozdova lisasid kumbki kaheksa silma ning Trine Kasemägi tõi seitse punkti ja 11 lauapalli.

Tartu Ülikooli turniiri MVP-ks valitud Mirjam Nikolai sõnas: "Meie edu võti oli täna see, et me tulime seda mängu mängima täiesti pingevabalt ning meie jaoks oli ülisuur võit jõuda siia finaali põhiturniiri kuuendalt kohal. Meil on kogu hooaeg läinud väga raskelt. Finaali jõudmine oli juba nii suur võit, et meil on medal taskus, mida me pole selle seltskonnaga saanud juba mitu aastat."

"Meil polnud mingit plaani või hullu ettevalmistust, tulime lihtsalt mängimist nautima. Võidu võti oli kindlasti meie kaitse. Audenteses on väga head viskajad ning nad liigas viskavad kõige rohkem punkte ja meie võti oli hoida neid võimalikult väheste punktide peal," lisas Nikolai.

Audentese parimaks mängijaks hinnatud Kati Rausberg sõnas: "See tulemus on väga suur pettumus. Me ei saanudki esimesel poolajal enda mängu sisse, viskasime vaid 18 punkti. Visked ei läinud ja laua kaotasime. Aga ma ei saa öelda, et me polnud häälestunud. Midagi lihtsalt jäi meil puudu, mis neil oli olemas. Neil oli seda sädet alguses rohkem. Me proovisime natuke ühtemoodi ja natuke teistmoodi, mitu korda vahetasime oma kokkuleppeid.

"Aga puhtalt lauapallid... kui me laseme neil nii palju kordusviskeid teha, siis sealt see edu tulebki. Ja kui endal visked keeravad välja ja on ebaõnne. Me pole hooaja jooksul ka nii palju ründevigu saanud, kohati oli see isegi natuke naljakas. Kõik asjad kokku. Aga ise oleksime pidanud olema piisavalt naised ja mitte alustama nii, nagu me alustasime," lausus Rausberg lõpetuseks.

Veerandfinaalid:

(1.) Audentese Spordiklubi - (8.) TalTech BS/Altius 75:43 / 78:57

(2.) Tallinna Ülikool/SK Nord - (7.) Pärnu Spordikool 79:51 / 71:56

(3.) Korvpallinaiskond OSK/Vesiir - (6.) Tartu Ülikool 61:84 / 41:56

(4.) Luunja korvpallinaiskond - (5.) Rapla Korvpallikool 53:67 / 72:52

Poolfinaalid:

(1.) Audentese Spordiklubi - (4.) Luunja korvpallinaiskond 92:53 / 67:61

(2.) Tallinna Ülikool/SK Nord - (6.) Tartu Ülikool 48:48 / 54:63

Pronksimäng:

(2.) Tallinna Ülikool/SK Nord - (4.) Luunja korvpallinaiskond 43:68

Finaal:

(1.) Audentese Spordiklubi - (6.) Tartu Ülikool 51:57