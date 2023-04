Mägisalu: isu pjedestaalile tõusta kasvab iga aastaga

"Ma arvan, et hetkevorm on täitsa okei. Väikesed eesmärgid, mis siin seadsin - need täitsin ilusti ära. Olen täitsa rahul," lausus Mägisalu ERR-ile. "Kuna EM on juba kolme nädala pärast, siis ei tahtnud hakata kaalu alla võtma. Otsustasin teha raskemas kaalus ja katsuda natuke suuremate meestega jõudu."

Kuidas on lood teravusega? "Alati leiab, mida lihvida. Ma arvan, et mu põhirünnak ja kaitse on hetkel päris okeid. Neid saab usaldada. Natuke tuleb rünnakut mõnes kohas paremaks teha ja arvan, et olen valmis."

25-aastane Mägisalu võitis 2018. aastal kuni 55-kiloste konkurentsis EM-i hõbeda. Soov taas pjedestaalile tõusta pole kuhugi kadunud. "Kui korra oled poodiumil olnud, siis tahad sinna tagasi pürgida. Ühe korra olin lähedal ka, jäin viiendaks. Iga aastaga isu aina kasvab," lausus eestlane.

Mägisalu tunneb heameelt, et on saanud tänavu abi Soomest. Üks sparringupartner tuli ka äsja kuni 23-aastaste Euroopa meistriks. "Need on märgid, et liigume õiges suunas," võttis ta kokku.