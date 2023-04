Karelson koduse turniiri võidust: näitasin, et suudan end kokku võtta

"Neli vastast, sain kõigiga kuus minutit maadelda. Viimati võistlesin eelmisel aastal. Muidugi sel aastal [U-23] EM-il ka, aga ongi väga hea, et enne täiskasvanute Euroopa meistrivõistlusi sain võistlustunnetust," sõnas Karelson ERR-ile. "See on ikkagi natuke teistmoodi. Laagris olen käinud, aga võistluste ettevalmistus ja närv on täiesti teine. Väga hea turniir oli."

Hiljuti haige olnud Karelson kasvatas koduse jõuprooviga enesekindlust. "Ma ei ole praegu kõige paremas vormis ja kaal ei ole ka kõige suurem, aga ikkagi näitasin seda, et isegi, kui ma ei ole sada protsenti kõige paremas vormis, siis suudan end kokku võtta ja enda asjad läbi teha."

Mõne nädala eest käis 20-aastane Karelson U-23 EM-il, kus jäi võiduta. "Ma ei pane endale väga suuri lootusi. Eks ma annan endast alati parima. Muidugi U-23 on teine tase, tugevamad vastased. Aga teen trenni, käin laagrites ja võistlen. Kui see aasta ei tule, siis järgmine võib ülejärgmine on ka aega."

Järgneb ettevalmistus täiskasvanute EM-iks. "Nüüd tuleb soomlastega laager. Saan teha tugeva Savolaineniga trenni. Eks üritan end kõigepealt ravida, teha rahulikult trenni. Super oleks, kui saaks kas või ühe võidu. Ja et kas või kuus minutit ära maadelda. Täiskasvanutes on väga raske ja üritan parima teha."