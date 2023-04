Igor Prins: tegime endale mängu keeruliseks

"Tegime endale mängu keeruliseks. Võib-olla oli natuke palju selliseid olukordi, kus tehti seda, mida me pole rääkinud. Ütlesin ka pärast esimest mängu, et peame oma jalgadega maa peale jääma," sõnas Prins ERR-ile.

"Kiitust ja tunnustust on palju tulnud. Peame tegema oma lihtsaid asju ja see toob edu. Täna ei saanud me alguses käima, Kalevil oli rohkem tahtmist, kaotasime duelle, magasime maha võitlusi. Kalev tekitas meile palju peavalu."

Kalevi peatreener Daniel Meijeli sõnul pandi edule alus esimese tunni jooksul, kus löödi ka kaks väravat. "Esimesed 60-70 minutit olid nii nagu tahtsime. Kontrollisime tempot, lõime võimalusi ja oli vääritud eduseis. Lõpus hakkasime tegema rumalusi," sõnas ta.

Kalev on praeguseks kogunud juba seitse punkti, mis on selle klubi jaoks soliidne summa. "Mina arvan, et punktidel pole mingit vahet. Okei, hästi, et on seitse, aga me oleks võinud võita ka Nõmme Kaljut võib-olla. Kui hakkad punkte lugema, siis ei tule väljakul välja," ütles ta.