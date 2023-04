Lightning ja Oilers kindlustasid koha play-off'is

Tampa Bay Lightning alistas läinud öösel New York Islandersi 5:0 (1:0, 3:0, 1:0). Võitjate väravate eest hoolitsesid Mihhail Sergatšov, Tanner Jeannot, Nikita Kutšerov, Steven Stamkos ja Brayden Point. Lightningu väravat kaitsnud Andrei Vassilevski tõrjus 38 vastaste pealeviset. Tegemist oli Vassilevski teise nullimänguga kolme mängu jooksul.

Edmonton Oilers sai kodujääl jagu Anaheim Ducksist 6:0 (1:0, 3:0, 2:0). Sakslane Leon Draisaitl tegi kübaratriki ning ühe tabamuse said kirja Zach Hyman, Darnell Nurse ja Connor McDavid.

Lisaks Lightningule ja Oilersile on play-off koha kindlustanud Boston Bruins, Carolina Hurricanes, New Jersey Devils, Toronto Maple Leafs, New York Rangers ja Vegas Golden Knights. Lightning kohtub teist aastat järjest play-off'i avaringis Maple Leafsiga, ülejäänud vastasseisud on selgumisel.

Tulemused:

Nashville Predators - St. Louis Blues 6:1

Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 3:4

Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres 3:6

Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes 0:3

Columbus Blue Jackets - Florida Panthers 0:7

Tampa Bay Lightning - New York Islanders 5:0

Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 0:3

Chicago Blackhawks - New Jersey Devils 3:6

Colorado Avalanche - Dallas Stars 5:2

Seattle Kraken - Los Angeles Kings 1:3

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 4:1

Arizona Coyotes - San Jose Sharks 2:7

Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 6:0