Seiklushundi rogainisari sai Valgas avalöögi

1. aprillil toimus ülepiiriline Valga-Valka rogain, mis on STIHL x Seiklushunt üheksanda hooaja rogainisarja esimeseks osavõistluseks. Rajale läks ligi 360 osalejat ning kõiki punkte läbiv linnulennuline teekond jäi pisut alla 31 km. Lisaks põhirajale oli võimalus läbida ka matkaringi, mille pikkuseks oli 11 km.

Rogaini puhul on tegemist võistkondliku orienteerumismatkaga, mille eesmärgiks on kontrollaja jooksul koguda võimalikult suur punktisumma maastikule paigutatud kontrollpunktidest.

Valga-Valka rogaini kontrollajaks oli kolm tundi ning võimalik oli koguda maksimaalselt 177 punkti. Enim punkte ehk 163 kogus võistkond NOBE koosseisus Martin Vilismäe ja Mehis Muru. "Tip-top, päris palju võsa ja vett, raskeid otsi oli palju. Algul kaarti vaadates tundus, et suurem osa punkte on linna vahel, aga läks ikka korralikult maastikule ka. Raske osa tegime õnneks alguses kohe ära, see oli hea. Kirdeosas oli raske, teiste osalejate jälgi ka meil abiks ees polnud," rääkisid võitjad.

Teise koha võttis tiim Tramm, mille liikmeteks Madis Osjamets ja Priit Pikk (punkte 152) ning kolmas koht läks meeskonnale Männi-Juusa Veteranid koosseisus Rait Pallo ja Ain Fjodorov (punkte 149). "Lõpus pidi end sirgeks tõmbama ja tempot tõstma, et jõuda viimaseid soovitud punkte võtta. Kui esimese tunni jooksul läbisime 13 km, st oli kiire linnajooks, siis kaardi kirdenurk oli tunduvalt aeglasem. Kokku läbisime 34 km," muljetas Fjodorov.

Naistest oli kiireim võistkond Mannid koosseisus Mariann Sulg ja Maris Terno, kes kogusid 130 punkti. Sulg nentis finišis, et esimene poolteist tundi mööda Valga linna joostes võttis väga läbi ning osa teekonnast pidid naised ümber tegema, sest kõiki soovitud punkte oli keeruline läbida.

Võistluse peakorraldaja Arvi Anton kiitis, et rajameister Joosep Tammemäe tegi head tööd punktide paigutamisel: "Osalejad tegid väga erinevad rajavalikud ja planeeringud ning olid kaardil kenasti hajutatud. See tähendab, et punktid olid samuti mõistlikult hajutatud ning ei tekkinud teineteise järel jooksmist või punktidesse punti kogunemist."

Kõiki tulemusi saab vaadata siit. Järgmine Seiklushundi rogain toimub 10. juunil Järvseljas.