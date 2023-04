Nowitzki, Gasol ja Parker valiti korvpalli kuulsuste halli

Dirk Nowitzki alustas oma karjääri 16-aastaselt kodumaal Würzburgi DJK-s enne, kui ta 1998. aastal NBA-sse siirdus. Dallas Mavericksis veedetud 21 hooaja jooksul tuli Nowitzki korra NBA meistriks (2011), teenis 2007. aastal esimese eurooplasena liiga kõige väärtuslikuma mängija tiitli ning valiti kokku 14. korral NBA tähtede mängule. Rahvuskoondisega võitis ta 2002. aasta MM-ilt pronksmedali ja 2005. aasta EM-ilt hõbemedali.

Pau Gasol tegi oma esimesed sammud tippkorvpallis sajandivahetuse paiku Barcelonas, võites kaks Hispaania kõrgliiga tiitlit. 2002. aastal valiti toona Memphis Grizzliesi ridadesse kuulunud Gasol esimese eurooplasena NBA kõige väärtuslikumaks uustulnukaks, aga suurem edu saatis teda Los Angeleses, kus ta võitis koos varalahkunud Kobe Bryantiga kaks NBA meistritiitlit (2009, 2010).

Gasol krooniti Hispaania koondisega 2006. aastal maailmameistriks ja kolmel korral (2009, 2011, 2015) Euroopa meistriks. Ühtlasi pälvis ta olümpiamängudelt kaks hõbemedalit (2008, 2012) ja ühe pronksi (2016).

2001. aastal ookeani taha siirdunud Tony Parker võitis San Antonio Spursiga neli NBA meistritiitlit (2003, 2005, 2007, 2014) ja osales kuuel korral NBA tähtede mängul. Prantslasest tagamängija aitas oma rahvuskoondise 2013. aastal Euroopa meistriks ning teenis veel ühe EM-hõbeda (2011) ja kaks EM-pronksi (2005, 2015).

Eurooplaste kõrval pääses kuulsuste halli ka Miami Heati legend Dwyane Wade, kes võitis kolm NBA tiitlit (2006, 2012, 2013), valiti 13. korral tähtede mängule ja tuli 2008. aastal USA koondisega Pekingis olümpiavõitjaks.

Tunnustuse pälvis ka NBA pikima staažiga tegevtreener Gregg Popovich. 1996. aastast San Antonio Spursi juhendanud Popovich on viiekordne NBA meister (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), kes on valitud NBA aasta treeneriks kolmel korral (2003, 2012, 2014). Eelmisel aastal sai temast NBA-s kõige rohkem võite kogunud peatreener ning tunamullusel suvel vedas ta USA koondise Tokyos olümpiavõitjaks.

Lisaks osutusid kuulsuste halli valituks Becky Hammon, Gene Keady, Gary Blair, David Hixon, Gene Bess ja Jim Valvano.

