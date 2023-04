Täna "Spordipühapäevas": agressorriikide sportlased, Eesti-Soome võrkpalliliiga ja vormel-1

Rahvusvaheline olümpiakomitee survestab spordialaliite üha jõulisemalt Venemaa ja Valgevene sportlasi taas võistlustele lubama. Osa alaliitudest, võistluste korraldajatest ja sportlastest on asunud vasturünnakule. Kaardistame hetkeseisu ja võimalikke arenguid Raul Toomlaga.

Eesti ja Soome võrkpalliklubid loodavad juba sügisel käivitada kaua ootel olnud ühise liiga. Uurime, milline praegune tööprojekt on ja mida tähendaks see Balti liigale. Mõtteid jagavad Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp ja võrkpalliliidu spordidirektor Kert Toobal.

Vormel-1 sarja hooaeg on oodatult alanud nii, et Red Bull ees ja teised kaugel selja taga. Milline on aga võidult võidule sammuva Red Bulli sisekliima ja kui märgiline on Aston Martini esiletõus, räägib Tarmo Klaar.

Kuulake "Spordipühapäeva" Vikerraadios pühapäeval algusega kell 18.15. Saate panevad kokku Johannes Vedru, Juhan Kilumets ja Ragnar Kaasik.