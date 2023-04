TÄNA OTSE | Vaprus loodab Kalevi vastu hooaja head algust jätkata

Eelmisel hooajal mängisid Vaprus ja Kalev omavahel neli korda ja kohtumistest kolm võitis Kalev. Tänavu on mõlemad meeskonnad alustanud hooaega edukalt. Vaprusel on kolmest seni peetud mängust kirjas üks võit ja kaks viiki, Kalevi saldoks on võit, viik ja kaotus. Liigatabelis lahutab kahte meeskonda vaid üks punkt.

Pall pannakse Pärnu Rehepapi kunstmuruväljakul mängu kell 14.30. Mängu peakohtunik on Joonas Jaanovits, abikohtunikud on Maikel Mikson ja Erkko Liiv ning neljas kohtunik on Paul Kask. Videokohtunikuna on ametis Grigori Ošomkov, abivideokohtunikuna Sander Saga.