Kvitova saavutas Miamis viimase viie aasta tähtsaima turniirivõidu

Enam kui tunnipikkuses avasetis servis Rõbakina kümme ässa ja päästis kaheksast Kvitova murdepallist viis, aga ta ei suutnud pikaks veninud kiires lõppmängus oma viiest settpallist ära kasutada ühtegi.

Teises setis murdis Kvitova kohe Rõbakina esimeses servigeimis, hoidis seejärel kaks korda järjest oma servi nulliga ning murdis siis taas, võites kogu kohtumise tunni ja 42 minutiga. Rõbakina esimese servi õnnestumise protsent oli matši jooksul 54, teiselt servilt õnnestus tal võita 48 protsenti mängitud punktidest.

Rõbakina 13-võidulise seeria lõpetanud Kvitovale on see karjääri üheksandaks kõrgeima kategooria WTA tenniseturniiri võiduks, viimati sai ta nii kõrgetasemelise tiitli viis aastat tagasi, kui alistas Madridi WTA 1000 turniiri finaalis kolmes setis Kiki Bertensi. Kokku on nüüd tema auhinnakapis 30 tiitlit, Miamis triumfeeris ta esmakordselt.

33-aastasest Kvitovast sai ajaloo teine vanim Miami turniiri võitja (Serena Williams 2015. aastal), esmaspäeval tõuseb ta esimest korda pärast 2021. aasta septembrit taas maailma esikümnesse.