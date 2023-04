Bayern lammutas Tucheli debüütmängus Dortmundi kaitse laiali

Bayern otsustas kohtumise saatuse sisuliselt juba avapoolaja esimeses pooles, kui lõi esimese 23 minutiga kolm väravat.

Kodumeeskonna esimene tabamus oli eriti kurioosne: Bayerni kaitsja Dayot Upamecano saatis 13. minutil palli omalt väljakupoolelt ette, vastu tulnud Dortmundi väravavaht Gregor Kobel lõi sellest kurbnaljakal moel mööda ning pall veeres väravasse.

Viis minutit hiljem lükkas Thomas Müller väravasse Joshua Kimmichi poolt antud ja Matthijs de Ligti poolt peaga edasi mängitud nurgalöögi, sellest omakorda viis minutit hiljem pareeris Kobel Leroy Sane löögi endast paremale, aga ükski Dortmundi kaitsja ei reageerinud õigel ajal ja Müller tegi seisuks juba 3:0.

Kuus minutit pärast teise poolaja algust suurendas Kingsley Coman Bayerni edu neljaväravaliseks, mille järel leidis Dortmund Emre Cani penalti ja Donyell Maleni värava näol veel vastuse, kuid palju võimalusi raisanud kodumeeskond oleks võinud enda skoori tegelikult ka kahekordistada.

Laupäevane mäng oli aastatel 2015-17 Dortmundi juhendanud Thomas Tuchelile esimeseks Bayerni peatreenerina. Tiitlikaitsjal on nüüd tabeliliidrina 55 punkti, Dortmund kaotab neile kahe punktiga. Kolmas on laupäeval Stuttgardi 3:0 alistanud Berliini Union, kes on kogunud 51 punkti.