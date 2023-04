Noorem Marquez teenis karjääri esimese MotoGP kvalifikatsioonivõidu

Marquez võitis laupäeval kvalifikatsiooni esimese sõidu, aga pidi seejärel ratast vahetama, sest tema Ducati süttis pärast kukkumist põlema. Hiljem lõikas kaheksakordse maailmameistri Marc Marqueze noorem vend kasu rehvistrateegiast ja teenis oma karjääri esimese kvalifikatsioonivõidu MotoGP sarjas.

"Olen ülimalt õnnelik," rääkis Marquez. "Esimene kvalifikatsioon oli vihmarehvidega väga keeruline ja tegin eelviimases kurvis vea, mis viis tulekahjuni. Enne uuesti rajale minekut arvasin, et rehvivahetuseks pole enam aega, aga jõudsime selle ära teha ja see tõi meile ka edu."

Teise aja sõitis välja Marco Bezzecchi ning kolmanda avaetapil puhta töö teinud tiitlikaitsja Francesco Bagnaia (mõlemad Ducati).