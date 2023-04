Haalandita City lõi Liverpoolile neli väravat, Arsenal vastas samaga

City pidi laupäeval hakkama saama ilma vigastatud Erling Haalandita ja jäigi juba 17. minutil kaotusseisu, kui Diogo Jota jättis kaitseliinist Trent Alexander-Arnoldilt tulnud pika palli Mohamed Salahile, kes saatis selle 12 meetrilt tugeva löögiga võrku.

Kümme minutit hiljem tõi Julian Alvarez ilusa meeskonnatöö tulemusena tabloole viigi ning teine poolaeg kuulus juba kindlalt võõrustajatele: vähem kui minut pärast palli mängupanekut mängiti Liverpooli kaitseliin üle ja Kevin De Bruyne saatis võrku Riyad Mahrezi paremalt äärelt tulnud tsenderduse, 53. minutil suurendas kuuelt meetrilt City eduseisu Ilkay Gündogan ja lõppskoori vormistas Grealish De Bruyne söödust 74. minutil.

Hiljem toimunud kohtumises realiseeris Gabriel Jesus 35. minutil enda teenitud penalti, teisel poolajal lisas ta veel ühe värava ja ühe tabamuse lisasid ka Ben White ning Granit Xhaka, tuues Arsenalile Leedsi üle samuti 4:1 võidu.

Arsenalil on tabeliliidrina 72 punkti, ühe mängu vähem pidanud Manchesteri sinisel klubil on koos 64 silma. Liverpoolil on 27 mänguga 42 punkti, mis asetab nad tabelis kuuendale kohale - samas on ühe mängu vähem pidanud Newcastle neist viiendana juba viie punktiga ees.