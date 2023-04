Haapsalu maanteejooksul võidutsesid Kravets ja Torn

Haapsalu 10 km maanteejooks on tavapäraselt üks kevadhooaja esimesi rahvajookse, vahendab Marathon100.com. Haapsalus toimuv võistlus on paljudele harrastussportlastele olnud esimene võimalus testida oma vormi ja saada tagasisidet selle kohta, kas talvine ettevalmistus on õnnestunud või mitte. Laupäeval kasutas seda võimalust 153 jooksjat.

Esimesena ületas lõpujoone Rainer Kravets, kes ületas lõpujoone ajaga 33.35. Teise koha pälvis Aleksandr Kuleshov, kes jäi võitjast maha 16 sekundiga, tulemuseks 33.51. Kolmanda koha sai Kuleshovi klubikaaslane Martin Tarkpea (34.08).

Kolm kiiremat naist ületasid lõpujoone üksteise järel, väikeste vahedega. Sel korral oli kiireim Liliana Torn tulemusega 38.59. Kaari Kink sai tulemusega 39.14 teise ning Anneli Ratassepp saavutas ajaga 39.27 kolmanda koha.