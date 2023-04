Buffalo alistas Rangersi, Jets ja Flames jahivad kohta karikasarjas

Jäähokiliigas NHL alistas Buffalo Sabres lisaajal New York Rangersi 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0). Kahe nädala pärast algava Stanley karikasarja wildcard kohtasid püüdvad Winnipeg Jets ja Calgary Flames olid samuti võidukad.

Buffalo asus kohtumist juhtima avaperioodi 12. minutil, kui John-Jason Peterka ilusalt ette mängitud litri väravasse suunas. Sabres pikendas eduseisu teise perioodi kaheksandal minutil, kui Jordan Greenway ühe käega vastast eemale hoidis ja teise käega osavalt värava viskas. Soomlane Kaapo Kakko vastas new Yorki meeskonna eest vähem kui viis minutit hiljem ja pani ka Rangersi tabloole.

Kolmas periood möödus tasavägiselt, kuid Rangers viigistas kohtumise perioodi kümnendal minutil Adam Foxi väravast. Buffalol oli suurepärane võimalus kolm minutit enne kohtumise lõppu võit vormistada, kuid Rangersi väravavaht Jaroslav Halak hoidis värava puhta. Rangers vastas omakorda võimalusega kõigest minut hiljem, kuid debüütmängu teinud Sabresi puurilukk Devon Levi hoidis mänguseisu viigis. Mõlemad väravavahid sooritasid mängus 31 tõrjet.

Lisaaega oli mängitud minut ja 50 sekundit, kui Jeff Skinner oskuslikult New Yorki kaitse lahti harutas ja Buffalole 3:2 võidu andis.

Öösel vastu laupäeva olid võidukad kaks meeskonda, kes jahivad idakonverentsis Stanley karikasarjaks wildcard asetust. Winnipeg Jets alistas Detroit Red Wingsi 6:2 (3:0, 2:0, 1:2) ning Calgary Flames sai lisaajal 5:4 (0:1, 3:3, 1:0, 1:0) jagu Vancouver Canucksist.

Winnipeg on sel hooajal võitnud 32 kohtumist ja on võrdlemisi kindlalt kaks nädalat enne põhihooaja lõppu idakonverentsi esimesel wildcard kohal. Calgary Flames on võitnud 28 kohtumist ja edestab Nashville Predatorsi ühe võidu ja St. Louis Bluesi kahe võiduga.

NHL-i põhihooaeg lõppeb 15. aprillil.