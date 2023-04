Barcelona asepresident: oleme Messiga naasmisest rääkinud

Hispaania jalgpallihiiu FC Barcelona asepresident Rafael Yuste ütles laupäeval, et klubi on huvitatud Messi naasmisest. "Leo ja tema perekond teavad, kui suurt kiindumust ma nende vastu tunnen," ütles Yuste.

Hiljuti enda koondisekarjääri 100. värava löönud Messi liitus Barcelona noortemeeskonnaga juba 13-aastaselt ning mängis Hispaania klubi eest 2021. aasta suveni. Selle aja jooksul lõi argentiinlane klubi eest kokku 778 mängus 672 ning võitis klubiga kümnel korral Hispaania liigatiitli, lisades veel neli Meistrite liiga võitu. Messi lahkus klubist, kui Barcelonale kehtestati rahalised piirangud seoses Financial Fair Play reeglistikuga.

Messi oli toona nõus enda palka poole võrra vähendama, kuid Barcelona ei suutnud vabastada piisavalt raha, et argentiinlast klubis hoida. "Osalesin ise nendel läbirääkimistel, mis kahjuks ei viinud tulemuseni. See on alati mind kripeldanud, et Leo ei saanud meie klubis jätkata," ütles Yuste, lisades, et Barcelona on Messiga ühenduses olnud.