Jalgpalli esiliigas lükati mäng lumesaju tõttu edasi

Lumesadu Ida-Virumaal ei lubanud meeskondadel laupäeval kell 12.30 algama pidanud mängu jaoks platsile joosta. Kuivõrd külalismeeskond ei olnud nõus ootama, et mängu kell 17.00 alustada, lükati mäng edasi. Uus mänguaeg teatatakse esmaspäeval.

Laupäeval toimub esiliigas kaks kohtumist: Tallinna FC Flora U-21 kohtub koduväljakul JK Tabasaluga ning FC Tallinn võõrustab FC Nõmme Unitedit.

Esiliigas on hooaega kolme järjestikuse võiduga alustanud kolm meeskonda. Väravatevahega on esikohal Tallinna FCI Levadia U-21, teisel kohal asetseb Viimsi JK ja kolmas on FC Nõmme United.