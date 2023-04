Kreida andis Iirimaal võidumängus väravasöödu

Koduväljakul mänginud St Patrick's haaras juhtohjad 16. minutil, kui Kreida nurgalöögi suunas peaga väravasse Christopher Forrester. Kreidale oli see juba teine väravasööt Iirimaa kõrgliigas, sest ka avavoorus Derry City vastu andis poolkaitsja nurgalöögist resultatiivse söödu. Kreida vahetati mängust välja 75. minutil, kui lõppseis oli tablool, kirjutab Soccernet.ee.

️ | The Chris Forrester header that's given the hosts the lead!



St. Patrick's Athletic 1-0 UCD#PATUCD | #LOI pic.twitter.com/N5K03oQByN