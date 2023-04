Davis domineeris Lakersi eest, Thunderi kaotus annab Mavericksile lootust

Los Angeles Lakers alistas võõrsil Minnesota Timberwolvesi 123:111 ning on nüüd läänekonverentsi seitsmendal kohal viigis New Orleans Pelicansiga. Los Angelese eest oli resultatiivseim keskmängija Anthony Davis, kes sai hakkama võimsa kaksikduubliga, kui viskas 38 punkti ja haaras 17 lauapalli, millest lausa kaheksa tulid ründelauas.

Mängu murdehetk tuli kolmandal veerandajal, kui Lakers pööras 24:2 spurdiga 13-punktilise kaotusseisu veerandaja lõpuks 10-punktiliseks eduseisuks. Neljandal veerandajal võttis Davis üle ja skooris 12 punkti järjest, et anda Lakersile nende hooaja 39. võit.

Jalavigastusest taastuv LeBron James panustas 18 punkti, 10 lauapalli, kuue resultatiivse söödu ning kahe blokiga. Kokku viskasid kuus Lakersi mängumeest üle kümne punkti. Timberwolvesi poolt oli parim Mike Conley, kes skooris 25 silma.

Lakers on viis mängu enne hooaja lõppu läänekonverentsi viimasel play-in kohal viigis New Orleans Pelicansiga. Los Angeles Clippers on neist kahest kahe võiduga ees, kuid on mänginud ühe mängu enam.

Öösel vastu laupäeva läksid omavahel vastamisi läänekonverentsi kümnes koht Oklahoma City Thunder ja idakonverentsi 12. koht Indiana Pacers. Indiana alistas Oklahoma City 121:117, andes sellega Thunderile nende hooaja 38. kaotuse.

Thunderi kaotus hoiab ukse lahti Dallas Mavericksi jaoks, kellel on võimalus öösel vastu pühapäeva Miami Heati vastu saavutada enda hooaja 38. võit. Nii Thunder kui Mavericks mängivad enne järgmist pühapäeva veel neli mängu, et selgitada välja viimane meeskond läänekonverentsi hooajajärgsel play-in turniiril.

Tulemused:

Charlotte Hornets - Chicago Bulls 91:121

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 117:110

Washington Wizards - Orlando Magic 109:116

Boston Celtics - Utah Jazz 122:114

Brooklyn Nets - Atlanta Hawks 124:107

Cleveland Cavaliers - New York Knicks 116:130

Houston Rockets - Detroit Pistons 121:115

Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers 108:94

Golden State Warriors - San Antonio Spurs 130:115

Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 114:138

Phoenix Suns - Denver Nuggets 100:93