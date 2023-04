Sinner maksis Alcarazile Indian Wellsi poolfinaali eest kätte

21-aastane Sinner ning 19-aastane Alcaraz kohtusid viimati Indian Wellsis peetud turniiril 19. märtsil, kus Alcaraz alistas itaallase 7:6, 6:3. Öösel vastu laupäeva oli aga Sinneri kord särada ja itaallane alistas Alcarazi kolmetunnises heitluses 6:7, 6:4, 6:2.

"See tähendab mulle väga palju. Me mängisime mõlemad taaskord väga-väga kõrgel tasemel. Ma andsin lihtsalt endast parima," ütles Sinner pärast matši. "Kolmandas setis nägin, et mõned geimid tulid tema jaoks raskemalt ja proovisin siis survet avaldada. Mängisime mõlemad väga agressiivselt ja seekord võitsin mina."

Sinner alustas matši tugevalt ning asus avasetti 4:1 juhtima, kuid siis leidis 19-aastane Alcaraz enda hoo ning viigistas seti, misjärel jõudis pingeline sett kiiresse lõppmängu, kus jäi peale hispaanlane.

Teises setis asus taaskord Sinner juhtima, aga Alcaraz tuli tagasi ja viigistas seisu. Seejärel vahetasid noored tennisetähed geimivõitusid seisuni 4:4, aga Sinneril õnnestus teha seti lõpus spurt, millega realiseeris 6:4 setivõidu ja viis matši otsustavasse kolmandasse setti.

Otsustavas setis asus Sinner koheselt juhtima ning vaatamata maailma esireketi pingutustele ei kaotanud itaallane kordagi setis eduseisu ning realiseeris võimsa 6:2 setiga matšivõidu ja pääsu pühapäevasesse finaali.

Lisaks sellele, et Alcaraz ei jõudnud Miamis finaali, kaotab ta ka enda esikoha maailma edetabelis. Troonile naaseb taas Novak Djokovic, kes alustab esmaspäeval enda karjääri 381. nädalat maailma tipuna. Sinner tõuseb karjääri parimale kuuendale kohale.

Sinner kohtub finaalis venelase Daniil Medvedeviga, kes alistas reede õhtul poolfinaalis kaasmaalase Karen Hatšanovi 7:6, 3:6, 6:3. 27-aastane Medvedev ei ole selle kalendriaasta jooksul veel ühelgi turniiril finaalist välja jäänud ning püüab pühapäeval aasta neljandat turniirivõitu.