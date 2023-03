Mella tõusis Mistra kandadele, Tapa võttis tähtsa võidu

Enne mängu oli tabeliseis selline, kus SK Tapal oli vaja kohtumine vähemalt viie väravaga võita, et tabelis Koplist mööda minna ning viimasele play-off kohale tõusta. Matši algus kuulus aga külalistele, kelle poolt viis Tatjana Kušnir oma naiskonna 15. minutil 7:5 ette. Võõrustajad aga võrdsustasid seisu ning neli minutit enne vaheaega särasid tablool viiginumbrid. Tapal oli veel üks käik varuks ning garderoobi minekuks võeti Jenni Horni väravast kaasa 13:10 edu.

Teise poolaja algus möödus kordamööda skoorides, kuid Reval-Spordil ei õnnestunud kuidagi vahet väiksemaks teha. Perioodi keskpaigas viskas Perit Olesk võõrustajad 21:16 ette. Samas taktis mindi kohtumise lõpuni ja kuigi Tapa sai hetkeks ka seitsmega ette viskas Marjette-Maie Müntser siiski lõppseisuks 26:21. Kuid kuna Tapa oli esimese nende naiskondade omavahelise matši neljaga kaotanud, siis oli viiega võit neile väga tähtis ning tõstis nad viimasele play-off kohale.

SK Tapa resultatiivseimad olid Karina Kuul viie ning Müntser ja Mia-Marii Tedreküll nelja tabamusega. Kopli poolelt viskas Alina Simacheva 10 väravat. "Saime täidetud mänguks pandud eesmärgi. Kuigi mõned vead tulid sisse kaitses ning pallikaotuste näol, liikus ründes pall ilusti ja üldjoontes võib sellega rahule jääda. Eriliselt tahaksin kiita meie väravavahti, Gerda Staali, kes tegi häid tõrjeid ning meid võidule aitas," kommenteeris SK Tapa paremsisemine, Karina Kuul.

Tabeliseisu vaadates oli Mistral täna võimalik kindlustada põhiturniiri esikoht. Mäng algas väga kõrgetempoliselt ning resultatiivselt. Kaheksandal minutil viis Aleksanda-Jennifer Mednikova Aruküla 7:5 ette. Kuigi päris sama ohrat skoorimist esimese poolaja teise pooles ei nähtud, üritasid eeskätt külalised siiski kõvasti kiireid joosta. Edu vahetus mitmel korral. Inga Bušina tabav karistusvise viis Mella 10:8 ette, kuid juba kuus minutit hiljem tõi Janeli Laasik omakorda tabloole numbrid 14:12 Mistra kasuks. Vaheajale mindi siiski viigiseisus 16:16.

Garderoobist väljus edukamalt Mella, kelle poolt tegi Anastassia Volkova 10. minutil seisuks 21:19. Mistra patustas pallikaotustega ning oli raskustes vastaste väravavahi, Valeria Sohhina, ülemängimisega. Reval-Sport suutis Aruküla kümme minutit kuival hoida ning külaliste väravatepõua lõpetas alles 47. minutil Maarja Treiman. Kümme minutit enne lõppu olid tablool numbrid 26:22. Rohkem võõrustajad mängu kontrolli ei loovutanud ning lõpuks võeti kindel 32:26 võit.

Reval-Spordi resultatiivseimad olid Anastasija Bušina üheksa ning Marianna Kireeva seitsme väravaga. Aruküla poolelt vastas Treiman kaheksa väravaga. "Teisel poolajal saime oma kaitse pidama ning selle pealt suutsime eduka esituse anda. Oleme platsil ning selle kõrval üks suur pere ja tundsime saalist tulevat toetust. Isiklikult olen üllatunud oma tänase resultatiivsuse osas, kuid loomulikult on mul hea meel, et sain naiskonda aidata," olid Mella mängija, Marianna Kireeva, esimesed kommentaarid pärast matši.

Naiste käsipalli meistriliiga tabelit juhivad võrdsete punktide peal Aruküla/Mistra ja Mella, kellel on kirjas kümme punkti, kusjuures Reval-Sport on pidanud ühe kohtumise vähem. Kolmandal kohal paikneval HC Tabasalul on seitsme mängu järel kaheksa punkti ning SK Tapa ja Kopli paiknevad ühe võidu peal, kusjuures omavaheliste mängude summa annab eelise just Tapale. Põhiturniiri järel mängivad esimesed kaks kullale ning järgnevad kaks tiimi võitlevad pronksmedalite pärast.