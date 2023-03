Tiina Pallast tunnustati Eesti Triatloni aumärgiga

Eesti Triatloni aumärgi on varasemalt teeninud vaid kolm eestlast: René Meimer, Uno Loop ja Jüri Käen.

"Ma olen hingepõhjani tänulik kõikide nende pikkade aastate ja imelise võimaluse eest teha koostööd nii erinevate ja imeliste inimestega," ütles Eesti Triatloni peasekretärina 22 aastat ametis olnud Pallas.

"Liigutav on alla samas nimistus kolme inimese kõrval, kellele ma vaatan alt üles. Jüri on olnud läbi aastate minu tugisammas ja alati aidanud, kui on olnud mõni mure või probleem. Kui ta ise pole osanud, siis on ta leidnud kellegi, kes oskab. Kui iga spordiala juures oleks oma Jüri, läheks kõikidel spordialadel hästi."

Pallase sõnul on peasekretäri ametis olnud suurimaks rõõmuks sportlaste edu. "Ei ole suuremat õnne ega rõõmu, kui kellelgi hästi läheb. Näiteks eelmisel hooajal võitis Eesti noorte koondis EM-il teatevõistlusel 12. koha, see tegi palju rõõmu, aga loomulikult ka kõik teised tippsportlaste saavutused läbi aastate. Emotsiooni on pakkunud ka korrad, kui oleme sportlastel lennujaamas või sadamas peale edukaid sooritusi vastas käinud," rääkis Pallas.

"Rõõmu on valmistanud veel, kui iga võistluse lõpus on asjad kokku pakitud, protokollid üle vaadatud, kindlustusse nimekirjad saadetud ja siis rahulikult ohata saadud, et kõik läks taaskord hästi. Saatus on meid õnneks hoidnud."

Kõige suurema murekohana osutab Pallas alaliidu alarahastusele, sest ühel hetkel võivad heast tahtest tegutsevad inimesed ära väsida. "Meil on tohutult arenev alaliit, noorte juurdekasv on märkimisväärne, aga toetusraha on olnud siiamaani olematu. Tänu noorte EM-i saavutustele saime noorteraha juurde, aga seda pole palju. Hetkel on väga palju klubide ja sportlaste enda kanda."

Peasekretäri ametkohta iseloomustab Pallas sõnadega "mitmekülgne" ja "ettearvamatu". "Iial ei tea, mis päev toob. Kui õhtuks on enamus asju tehtud, siis saab tunda tohutut rahulolu," jätkas Pallas. "Sportlased on kõige kihvtim seltskond üldse – nad on motiveeritud ja tahtejõulised ning peasekretärina sain anda oma väikese panuse nende õnnestumisesse. See on nii hea tunne."

Eesti Triatloni aumärke antakse välja alaliidule osutatud eriliste teenete eest.