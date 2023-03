Boston Bruins kindlustas NHL-i põhihooaja võidu

Bruins alistas ööl vastu reedet lisaajal kodujääl Columbus Blue Jacketsi 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Blue Jackets läks avakolmandikul Jack Roslovici tabamusest juhtima, kuid teise kolmandiku keskel viigistas seisu Tyler Bertuzzi. Bruinsi võiduvärava viskas David Pastrnak 41 sekundit pärast lisaaja algust.

"Loomulikult oleme uhked. See näitab, et oleme palju mänge võitnud ja palju rasket tööd teinud. Oleme meeskonnana arenenud ja õppinud üksteise heaks mängima. Presidendi karikas on tore auhind, aga ilmselgelt on meie pilgud millegi suurema poole suunatud," rääkis Bruinsi kapten Patrice Bergeron.

Ühtlasi teenis Bruins kogu playoff'iks koduväljakueelise. Bruinsil jääb põhihooaja lõpuni pidada veel seitse mängu.

Ajalooliselt pole Presidendi karika võitjad play-off'ides edukalt esinenud. Presidendi karikat on välja antud 36. korral ja ainult kaheksa meeskonda on suutnud samal hooajal ka Stanley karika võita. Viimati sai sellega hakkama Chicago Blackhawks 2012/13 hooajal. Bruins jäi 1989/90 hooajal finaalseerias alla Edmonton Oilersile ning nii 2013/14 kui ka 2019/20 hooajal piirduti play-off'is teise ringiga.

THE B'S ARE ON TOP



The @NHLBruins have clinched the 2022-23 Presidents' Trophy! pic.twitter.com/za24pNjDNK — NHL (@NHL) March 31, 2023

Tulemused:

Boston Bruins - Columbus Blue Jackets 2:1 (la.)

Montreal Canadiens - Florida Panthers 2:5

New Jersey Devils - New York Rangers 2:1

Pittsburgh Penguins - Nashville Predators 2:0

Ottawa Senators - Philadelphia Flyers 5:4

Tampa Bay Lightning - Washington Capitals 5:1

Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes 3:2

Chicago Blackhawks - St. Louis Blues 3:5

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 2:0

Seattle Kraken - Anaheim Ducks 4:1

San Jose Sharks - Vegas Golden Knights