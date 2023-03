Mattias Käit on Itaalia klubide ja 21-kordse Türgi meistri radaril

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Mattias Käit on Itaalia meedia andmetel Palermo ja Spezia radaril. Türgi meedia kirjutab, et 24-aastasest eestlasest on huvitatud Besiktas.

Jalgpalliportaal Soccernet vahendab Itaalia meedias ringlevaid kuuldusi, et praegu Rumeenia kõrgliigaklubi Bukaresti Rapidi ridadesse kuuluva Käidi teenetest on huvitatud Serie A klubi Spezia ja Serie B klubi Palermo. Rumeenia meedia andmetel on Käiti jälginud ka Sampdoria, kes asub Serie A-s eelviimasel ehk 19. kohal ja kaotab Speziale üheksa punktiga.

Türgi meedia kirjutab, et eestlane on 21-kordse riigi meistri Besiktase radaril. Väidetavalt lendasid Besiktase skaudid Austria - Eesti EM-valikmängule eesmärgiga jälgida austerlaste vasakkaitsjat Jonas Auerit, kes lõpuks platsile ei pääsenud. See-eest jäi skautidele silma Eesti keskväljal tegutsenud Käit.

Käit liitus Bukaresti Rapidiga mullu jaanuaris ja sõlmis klubiga 2024. aasta suveni kehtiva lepingu. Eelmisel suvel kirjutas Rumeenia meedia, et üks Šveitsi klubi tegi Käidi eest vähemalt miljoni euro suuruse pakkumise, mille Rapid tagasi lükkas.

