Kotsar ja Papagiannis jagasid Euroliiga vooru parima mängija tiitli

Kotsar kogus Baskonia teisipäevases 93:87 võidumängus Berliini Alba üle 23 punkti, kümme lauapalli, neli resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget ja kaks blokki.

Euroliigas saab vooru parima mängija tiitli pallur, kelle efektiivsusnäitaja on vooru mängudes olnud kõrgeim. Kotsaril oli see teisipäevases mängus 40, sama suutis ka Ateena Panathinaikose keskmängija Georgios Papagiannis, ehk 31. vooru parimaks mängijaks nimetati mõlemad mehed. Sel hooajal on 40-punktilist efektiivsusnäitajat nähtud veel kahel korral (mõlemad Sasha Vezenkov).

Kotsar nimetati vooru parimaks mängijaks ka hooaja avanädalal, Albale visatud 23 punkti tähistavad tema Euroliiga karjääri punktirekordit.