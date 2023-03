Ferguson ja Wenger valiti Premier League'i kuulsuste halli

Ferguson juhendas aastail 1986–2013 Manchester Unitedit ning võitis selle aja jooksul klubiga 38 karikat, sealhulgas kahel korral Meistrite liiga trofee ning 13 Inglismaa liigatiitlit. Šotimaal sündinud peatreener pani ameti maha 2013. aastal.

"Sellise tunnustuse osaliseks saamine on täielik au," ütles Ferguson. "Aga see ei käi vaid minu kohta. See käib selle töö kohta Manchester Unitediga ja selle sideme kohta, mis meil aastaid kestis. Ma olen ka uhke klubi, selle töötajate ja mängijate üle."

"Minu töö oli fänne õnnelikuna koju saata. Unitedi ajalugu ja minu isiklikud ootused oli see, mis mind motiveeris," lisas legendaarne treener.

Arsene Wenger oli Arsenali peatreener aastatel 1996–2018, mille jooksul jõudis liigatiitlini kolmel korral. Hooajal 2003/2004 võitis Arsenal oma senise viimase meistritiitli. Selle teeb märkimisväärsemaks asjaolu, et aasta jooksul ei kaotanud võistkond ainsatki liigamängu.

"Tahan, et mind tuntaks kui kedagi, kes armastas Arsenali. Kedagi, kes hindas klubi väärtusi ja jättis selle olukorda, kus see sai kasvada ja veelgi suuremaks saada," kommenteeris Wenger.

"Selle tunnustuse jagamine koos Sir Alexiga on minu jaoks suur au. Nagu kaks poksijat – võitled hullumeelselt ja lähed koos lõpuni välja. Viimaks on sul tema vastu austust ja temaga kohtumine tuleb tore. Jagame pudeli veini ja meenutame vanu lahinguid," lisas prantslane.

Wenger ja Ferguson on esimesed peatreenerid, kes Premier League'i kuulsuste halli valitud on. 2021. aastal algatatud tunnustuse on seni saanud ainult mängijad. Suur osa seni tunnustatud mängijatest mängisid kunagi kas Wengeri või Fergusoni juhendamisel. Nende nimede seas on muuseas David Beckham, Thierry Henry, Wayne Rooney, Patrick Vieira, Paul Scholes ja Ian Wright.