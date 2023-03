Kanada esireketi vigastus osutus kardetust kergemaks

Tunamullu Miamis finaali jõudnud Andreescu langes Miamis konkurentsist, kui tegi teise seti kolmandas geimis oma pahkluule nii tõsiselt liiga, et kukkus karjudes pikali ja toimetati väljakult minema ratastoolis.

Maailma edetabelis 31. asetust hoidev Andreescu teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et rebestas vasakus pahkluus kaks sidet. "On keeruline öelda, kui kaua see võtab, aga ütleme lihtsalt, et oleks võinud olla palju hullem! Ma võtan asja päeva kaupa ja olen optimistlik, et korraliku töö, taastusravi ja ettevalmistusega olen juba varsti väljakul tagasi," kirjutas 22-aastane kanadalanna.

2019. aastal jõudis Andreescu Ameerika lahtistel esimese kanadalannana suure slämmi turniiri võiduni, kui alistas finaalis Serena Williamsi. Sama aasta lõpus pidi ta põlvevigastuse tõttu jätma pooleli WTA aastalõputurniiri ning jättis seetõttu vahele ka 2020. aasta esimesed paar kuud, misjärel peatati tennisemaailmas koroonaviiruse tõttu turniirid.

Andreescu naases väljakule 2021. aasta Austraalia lahtistel, kus suurt edu ei leidnud. Pärast seda osales ta Miamis turniiril, kus pidi hüppeliigese vigastuse tõttu finaalis Ashleigh Barty vastu loobumisvõidu andma. Vigastuse tõttu jättis Andreescu vahele ka 2022. aasta esimesed turniirid.