FIFA võttis Indoneesialt õiguse korraldada jalgpalli U-20 MM-i

"FIFA on otsustanud praeguseid asjaolusid arvestades eemaldada Indoneesia U-20 MM-i korraldajariigina," teatas rahvusvaheline jalgpalliliit kolmapäeva õhtul. Liit lisas, et uus korraldaja kuulutatakse välja võimalikult kiirelt, et säilitada turniiri esialgseid kuupäevasid. Jalgpalli U-20 MM algab 20. mail.

FIFA lisas pressiteates, et liidupresident Gianni Infantino võttis otsuse vastu pärast kohtumist Indoneesia jalgpalliliidu tegevjuhi Erick Thohiriga.

Indoneesia jalgpalliliit selgitas, et FIFA pidi otsuse vastu võtma, sest Bali saare kuberner Wayan Koster keeldus Iisraeli meeskonna võõrustamisest. Indoneesial ning Iisraelil puuduvad diplomaatilised suhted ja Kosteri otsuse tagajärjel on saarel hiljuti toimunud protestid Palestiina toetuseks.

"Indoneesia on FIFA liige, seega peame rahvusvahelistes asjades nende reeglite järgi mängima. Ma palun, et kõik jalgpalli armastajad hoiaks enda pead kõrgel. On aeg tõestada FIFA-le, et töötame puhtama ja kõrgtasemelisema jalgpalli nimel," selgitas Indoneesia jalgpalliliidu tegevjuht Erick Thohir.