Neli Eesti triatleeti valiti rahvusvahelisse arendustiimi

Europe Triathlon Development Teami kuulumine annab noortele võimaluse võistelda rahvusvahelistel võistlustel, sest stardinimekirja pääsemine on sel juhul neile kindlustatud. Lisaks toetab arendustiim reisikulude katmise ja majutusega. Europe Triathlon Development Teamil on oma treener ja võimalusel mehhaanik ning koos teiste riikide sportlastega laagerdades on võimalik ühiselt treenida ja silmaringi laiendada.

Grete Maria Savitsch kuulub võistkonda juba kolmandat aastat järjest. Esimene kutse tiimiga liitumiseks tuli 2020. aasta detsembris, kui eestlanna oli 16-aastane. "Minu jaoks oli see väga tõsine pakkumine," meenutas Savitsch. "Olin selleks ajaks osalenud ainult Riias toimunud juunioride Euroopa karikaetapil ja mul puudus ettekujutus, milline on minu tase eliitnaistega võisteldes."

Aasta hiljem käis Savitsch koos arendustiimiga Ukrainas Dnipros võistlemas, pälvides seal eliitnaiste konkurentsis 17. koha. "Enne sinna lendamist andis treener mulle kaasa juhtnöörid, et minu trumbiks on ujumine. Sprindidistantsi kogemused olid mul sel ajal olematud," jätkas Savitsch. "Ujumine õnnestuski hästi ja suutsin rattarajal grupis ära püsida. Oma tulemuse üle tunnen siiani rõõmu."

Eestlanna sõnul on arendustiimi kuulumine andnud talle võimaluse treenida koos teiste riikide sportlastega rahvusvahelise treeneri juhendamisel, võimaluse näha maailma ja praktiseerida võõrkeelt. "Ma olen saanud endale terve hulga väga häid sõpru Sloveeniast, Serbiast, Horvaatiast, Makedooniast ja teistest riikidest," rõõmustas Savitsch. "Sel aastal on mul võimalus tiimiga osaleda sügisel Ceutases toimuval Euroopa karikasarja etapil."

Sikk, Angerjärv ja Pius ei osalenud märtsi keskel toimunud ühises laagris, sest võistlesid samal ajal Hispaanias Melillas peetud Euroopa karikasarja etapil.