Saudi Araabia suurepärase võiduni aidanud Renard jätkab karjääri kodumaal

54-aastane Renard sai Saudi Araabia peatreeneriks 2019. aasta suvel ja aitas hoolealused mulluse MM-finaalturniiri avamängus 2:1 võiduni hilisema maailmameistri Argentina üle. Hilisemates mängudes kaotati küll Poolale ja Mehhikole ega pääsetud edasi.

Teisipäeval kaotas Saudi Araabia koondis sõprusmängus Boliiviale 1:2 ja Renard sõnas, et on hoolealused aidanud nii kaugele kui võimalik. "Ma tahan tänada kõiki inimesi Saudi Araabias nende toetuse eest peaaegu nelja aasta jooksul," lausus ta pärast mängu.

"Arvan, et tegin meeskonnaga maksimumi. Ma ei küündi järgmisele tasemele, nii et eelistan olla aus. Tänan teid veel kord, see oli fantastiline aeg."

Saudi Araabia jalgpalliliidu teatel tulid nad Renardi soovile vastu ja lõpetasid prantslasega lepingu, et treener saaks naasta kodumaale, kus teda ootab ees väljakutse juhendada naiskonda suvisel MM-finaalturniiril.

Prantsusmaa jalgpallikoondis loobus hiljuti peatreener Corinne Diacre' teenetest, sest naiskonnas kääris ning kapten Wendie Renard ja veel mõni mängija keeldusid tema käe all finaalturniiril osalemast.