Rootsi suusataja langes suure viha sihtmärgiks, kaalutakse politsei abi

Lahti MK-etapi sprindivõistluse veerandfinaalis lubas Ilar koondisekaaslase Maja Dahlqvisti meelega mööda, et too saaks võidelda sprindiarvestuse MK-tiitli nimel. Vastasel korral ei oleks see õnnestunud. Dahlqvist jõudiski finaali, sai neljanda koha ja möödus kokkuvõttes šveitslannast Nadine Fähndrichist.

Rootslaste tiimitaktika tekitas aga suusaringkondades küsimusi ja palju pahameelt. Ka võistluste žürii otsustas Ilari ebasportliku käitumise pärast diskvalifitseerida. 24-aastane rootslanna ise on sattunud lisaks ähvarduskirjade laviini alla.

"See, mis toimub, on väga kurb ja tõsine," kommenteeris koondise peatreener Anders Byström väljaandele Sportbladet, aga ei tahtnud kirjade sisu täpsustada. "Ma ei ole ise ka kõike näinud. Aga oleme saanud neid nii rahvuskoondise kui ka tema isiklikele ühismeedia kontodele."

"Need on inimesed, kes tahavad oma arvamust jõulisel moel avaldada. Trolle ja inimesi, kes kirjutavad negatiivseid kommentaare, on alati olnud, aga tunneme, et seekord on mindud eriti kaugele."

Rootslased arutavad isekeskis asja ja siis otsustavad, mida ette võtta. "Meil on selliste asjade puhul oma reeglid, räägime need sel nädalal juhtkonna tasandil läbi ja vaatame, mida saame toetamiseks teha, sest see on tõesti asi, mida tuleb võtta väga tõsiselt," vastas suusatreener.

Muude variante hulgas kaalutakse ka kaebust politseile. "Arutame ka seda ja uurime, kuidas seda teha, kas alaliiduna või peaksid seda tegema eraisikud," vastas Byström.