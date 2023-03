Kanada ujumistalent püstitas enda üllatuseks maailmarekordi

Vaid 16-aastane ujuja läbis kaheksa basseinipikkust 32 sajandikku kiiremini kui mullu maailmarekordini jõudnud austraallanna Ariarne Titmus.

"Pisarad ei hakka mul kergelt voolama, aga see on maailmarekord. Ma ei uskunud, see on täna võimalik. See on täiesti vapustav. Ma ei ole emotsionaalne inimene. Aga mind tabas nii suur emotsioon," kommenteeris mullu olümpiabasseinis ka kaks MM-kulda teeninud McIntosh CBC Sportsile.

"Hetkel on puhas eufooria. Ma olen sellele pühendanud oma viimased aastad. Et olla nii hea kui võimalik. Millegi sellise saavutamine oli väga ootamatu. Ma ei unistanud sellest ei täna ega ka isegi mõne aasta eest. See on lihtsalt üle mõistuse."

McIntosh tõusis maailma eliiti juba 2021. aastal, aga tõeline läbilöök saabus mullu, kui teenis Budapesti MM-ilt neli medalit. Seejuures 400 meetri vabaltujumises pidi ta leppima ameeriklanna Katie Ledecky järel hõbedaga. Kullad tulid 200 meetri liblikujumises ja 400 meetri kompleksujumises.