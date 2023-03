U-19 koondis avas Eliitringi väravatearve, ent kaotas Slovakkiale

Mängu avapoolaeg oli tasavägine ning kummalgi meeskonnal palli vastase võrku saata ei õnnestunud. "Lähenesime mängule vastasest lähtuvalt ja suutsime asjad kontrolli all hoida. Ka täna tekitasime mitmeid võimalusi üleminekutest, häid momente oli mõlemal," võttis koondise peatreener Alo Bärengrub esimese kolmveerandtunni kokku, vahendab Jalgpall.ee.

Slovakkia asus mängu juhtima 56. minutil, kui täpne oli Artur Gajdoš ning eduseisu kahekordistas üksteist minutit hiljem Leo Sauer. Kolm minutit enne normaalaja täitumist jõudis väravani ka Eesti: vastase nurgalöögi järel võeti üles kiire vasturünnak, mille kulminatsioonina pääses väravavahiga silmitsi Egert Õunapuu, kes saatis palli kindlalt võrku. Viigiväravat jahtima asunud Eesti pidi kohtumise lõpus siiski veel ühe korra palli oma võrgust välja võtma, kui lõppseisu vormistas Gajdoš.

"Slovakkia vajas tabeliseisu põhjal suureskoorilist võitu ning loomulikult rünnati suurte jõududega. Kõik kolm väravat löödi sarnasest olukorrast, kus meie kastis toimunud võitluslike olukordade järel jäi pall lahtiseks ja vastane suutis sellele esimesena jaole saada. 0:2 kaotusseisus nägin, kuidas tahe kohtumisest midagi saada ja väravat lüüa ei olnud poiste seest kadunud ning Egerti jala läbi see meil ka õnnestus. Lootuses viigipunkt teenida võtsime riske, aga vastane suutis ise nõelata," rääkis Bärengrub.

Kohtumise eel vajas Slovakkia finaalturniirile pääsemiseks suureskoorilist võitu, sest Kreekaga asuti võrdsetel punktidel. Alagrupis paigutus Slovakkia väravate vahe tõttu siiski teisele kohale. "Tänane oli selles mõttes tõeline triller, väga emotsionaalne ja korralik lahing. Mängu kaalu ja tabeliseisu arvestades olime need, kes jäid Slovakkiale edasipääsemisel takistuseks," sõnas Bärengrub.

"Loomulikult on Egerti värava ja kogu meeskonna üle hea meel, kindlasti ei ole mul kellelegi midagi ette heita," võttis Bärengrub kõrgetasemelise turniiri kokku. "Mängijate olek pärast mänge annab mõista, et selles meeskonnas valitseb tõeline tahe ning kõik andsid maksimaalse panuse. Tuleb tõele au anda ja olukorrale objektiivselt läheneda – me mängisime väga tugevate vastastega ning tegemist oli võitlusega Euroopa kaheksa parima sekka. Arvan endiselt, kui midagi sellist on käega katsutav, siis tulebki uskuda ja loota, sest edu määravad väga väikesed asjad," ütles Bärengrub.

Eliitringis võistlesid meeskonnad seitsmes alagrupis. Juulikuus Maltal toimuvale finaalturniirile pääsesid lisaks võõrustajale ja Eesti alagrupi võitnud Kreekale ka Norra, Itaalia, Hispaania, Portugal, Poola ja Island.