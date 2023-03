Kotsari võimas mäng aitas Baskonial kaotusteseeria lõpetada

Kolm järjestikust mängu kaotanud Baskonia alustas esimesel veerandil hästi, avades kümnepunktilise eduseisu, mille Berliini meeskond aga veerandi lõpuks ühe punkti peale tõi.

Teisel veerandil haaras ohjad hoopis Alba, kes pikendas eduseisu 11-punktiliseks. Baskonia lihvis eduseisu nelja peale ning poolajale mindi Berliini 48:44 eduseisul.

Kolmas veerandaeg möödus tasavägiselt ja viimasele veerandajale läks Baskonia vastu ühepunktilise eduseisuga. Kolm minutit enne mängu lõppu haaras Baskonia edu, misjärel skooris Kotsar kahel järjestikusel rünnakul, et edu kuuepunktiliseks paisutada. Baskonia hoidis siis edust kinni ning lõpetasid 93:87 võiduga kolmemängulise kaotusteseeria.

Kohtumise resultatiivseim mängija oli Maik-Kalev Kotsar, kelle saldole jäi mängu lõpuks 23 punkti, kümme lauapalli, neli resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget ja kaks blokki. Sander Raieste pääses väljakule neljaks minutiks.

Baskonia on 16 võiduga liiga üldtabelis kaheksandal kohal, mis on ühtlasi ka viimane play-off koht. Kaunase Žalgiris on 15 võiduga Baskonia järel üheksas, kuid Leedu klubi on mänginud Baskoniast ühe mängu vähem. Samuti on 15 mängu võitnud Anadolu Efes, kes asetseb kümnendal kohal.

Euroliiga põhihooaeg lõppeb 14. aprillil. Meeskonnad mängivad kokku 34 mängu.